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07:39 21.12.2021

Названы характерные симптомы «омикрон-штамма»

коронавирус, омикрон-штамм, симптомы Фото: pixabay
Основные симптомы «омикрон-штамма» COVID-19 назвал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает Zakon.kz.

В беседе с ura.ru он отметил, что характерные симптомы заражения «омикрон-штаммом» коронавирусной инфекции – головная боль и слабость.

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У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил. Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других.Владимир Болибок

Он напомнил, что у первого, уханьского, штамма «визитной карточкой» была потеря обоняния, у «дельты» она тоже встречается, но гораздо реже.

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Коллеги в странах, где «омикрона» много, говорят, что потеря обоняния встречается очень редко.Владимир Болибок

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, симптоматика зависит от того, кто именно заразился коронавирусом.

Одно дело, когда человек пожилой болеет, другое дело, когда ребенок или подросток.Николай Крючков

Как отметил иммунолог, при тяжелом поражении легких и одышке не выделяют отдельно такие симптомы, как слабость и потерю аппетита, в отличие от легкой формы.

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн подчеркнул, что при определении штамма нужно ориентироваться не на симптомы.

Это разноликое заболевание. У кого-то есть симптомы, у кого-то нет. Здесь больше надо ориентироваться на лабораторную диагностику.Анатолий Альтштейн
Динара Халдарова
COVID-19 Дельта-штамм Интересное Ухань Омикрон-штамм
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