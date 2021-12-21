Еще один регион Казахстана покинул «желтую» зону по КВИ

Матрица оценки эпидитуации в регионах РК на 21 декабря:

в «желтой» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Отметим, что в «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается спад заболевания коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19, что на 10 меньше, чем днем ранее.