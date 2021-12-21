08:36 21.12.2021
Еще один регион Казахстана покинул «желтую» зону по КВИ
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 декабря. Согласно ней Акмолинская область перешла из «желтой» в «зеленую» зону, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидитуации в регионах РК на 21 декабря:
в «желтой» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Отметим, что в «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается спад заболевания коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19, что на 10 меньше, чем днем ранее.
Рост смертности от COVID-19 зафиксировали в Казахстане
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