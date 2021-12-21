Еще одну вакцину от коронавируса одобрил Евросоюз

ВОЗ одобрила Novavax 17 декабря. Вакцина рекомендуется для введения людям старше 18 лет.

В ходе третьей фазы исследований препарата, в которой приняли участие более 30 тыс. пациентов, он показал общую эффективность в 90%. ЕС намерен приобрести до 200 млн доз Nuvaxovid. Предполагается, что поставки начнутся в январе 2022 года, сообщается на сайте регулятора.

Всего в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины – от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca.