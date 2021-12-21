10:24 21.12.2021
Еще одну вакцину от коронавируса одобрил Евросоюз
Фото: Zakon.kz
Европейское агентство по лекарственным средствам дало добро на использование препарата Nuvaxovid американского фармконцерна Novavax. Впервые к применению в ЕС может быть допущена белковая вакцина от COVID-19, передает Zakon.kz.
ВОЗ одобрила Novavax 17 декабря. Вакцина рекомендуется для введения людям старше 18 лет.
В ходе третьей фазы исследований препарата, в которой приняли участие более 30 тыс. пациентов, он показал общую эффективность в 90%. ЕС намерен приобрести до 200 млн доз Nuvaxovid. Предполагается, что поставки начнутся в январе 2022 года, сообщается на сайте регулятора.
Всего в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины – от компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
Белковая вакцина – вакцина на основе белков-антигенов, то есть «кусочков» вируса. Попадая в организм вместе с вакциной, смесь вирусных белков-антигенов провоцирует иммунный ответ.