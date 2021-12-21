Коллекционные монеты в честь прославленного казахского борца выпустил Нацбанк

Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL. Пресс-служба Нацбанка РК

Отмечается, что информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL

Монеты из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди». В 2021 году исполнилось 150 лет казахскому борцу и цирковому артисту Хаджимукану Мунайтпасову. Пресс-служба Нацбанка РК

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности — надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части — надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Хаджимукана Мунайтпасова, слева от портрета — надпись 150 JYL, обозначающая юбилейную дату, справа — сюжетный фрагмент спортивной борьбы и надпись «2021», обозначающая год изготовления, слева по окружности монеты — надпись QAJYMUQAN MUŃAITPASULY.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25. Их масса составляет 15 граммов, диаметр — 33 мм, качество — brilliant uncirculated, номинал — 100 тг, тираж – 15 тыс. штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан. Пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.