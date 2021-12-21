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Законодательство РК
11:38 21.12.2021

Коллекционные монеты в честь прославленного казахского борца выпустил Нацбанк

НацБанк, выпуск, Хаджимукан Мунайтпасов Фото: Пресс-служба Нацбанка РК
О выпуске в обращение коллекционных монет QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.
Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL.Пресс-служба Нацбанка РК

Отмечается, что информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL

Монеты из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди». В 2021 году исполнилось 150 лет казахскому борцу и цирковому артисту Хаджимукану Мунайтпасову.Пресс-служба Нацбанка РК

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности — надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части — надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Хаджимукана Мунайтпасова, слева от портрета — надпись 150 JYL, обозначающая юбилейную дату, справа — сюжетный фрагмент спортивной борьбы и надпись «2021», обозначающая год изготовления, слева по окружности монеты — надпись QAJYMUQAN MUŃAITPASULY.

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Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены из сплава мельхиор МН 25. Их масса составляет 15 граммов, диаметр — 33 мм, качество — brilliant uncirculated, номинал — 100 тг, тираж – 15 тыс. штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.Пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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