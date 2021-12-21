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Законодательство РК
11:40 21.12.2021

Религиозную литературу незаконно распространяли в Актюбинской области

книга, религия, распространение Фото: pixabay
В Актюбинской области мужчина распространял запрещенную религиозную литературу в мечети и среди знакомых, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Актюбинской области, 25-летний житель Шалкарского района распространял религиозную литературу в местах, не установленных местными исполнительными органами, тем самым нарушив законодательство РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

По словам обвиняемого, он продал в мечети два экземпляра переведенной на казахский язык религиозной книги «Дауасы сексуальных домогательств» и еще четыре экземпляра распространил среди знакомых. В суде мужчина признал свою вину.

П. 3, ч. 1, ст. 490 КоАП гражданин признан виновным и на него наложен административный штраф в размере 145 850 тг.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Оксана Житникова
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