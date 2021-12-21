11:40 21.12.2021
Религиозную литературу незаконно распространяли в Актюбинской области
Фото: pixabay
В Актюбинской области мужчина распространял запрещенную религиозную литературу в мечети и среди знакомых, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП Актюбинской области, 25-летний житель Шалкарского района распространял религиозную литературу в местах, не установленных местными исполнительными органами, тем самым нарушив законодательство РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».
По словам обвиняемого, он продал в мечети два экземпляра переведенной на казахский язык религиозной книги «Дауасы сексуальных домогательств» и еще четыре экземпляра распространил среди знакомых. В суде мужчина признал свою вину.
П. 3, ч. 1, ст. 490 КоАП гражданин признан виновным и на него наложен административный штраф в размере 145 850 тг.Пресс-служба ДП Актюбинской области