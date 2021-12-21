Религиозную литературу незаконно распространяли в Актюбинской области

Как сообщили в ДП Актюбинской области, 25-летний житель Шалкарского района распространял религиозную литературу в местах, не установленных местными исполнительными органами, тем самым нарушив законодательство РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях».

По словам обвиняемого, он продал в мечети два экземпляра переведенной на казахский язык религиозной книги «Дауасы сексуальных домогательств» и еще четыре экземпляра распространил среди знакомых. В суде мужчина признал свою вину.