12:35 21.12.2021
В Актау женщину с ребенком сбили насмерть на пешеходном переходе
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota Land Cruiser сбил пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу, передает Zakon.kz.
В результате 29-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась. ДП Мангистауской области
По информации Lada.kz, врачи сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ведется расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель водворен в изолятор временного содержания