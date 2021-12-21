В Актау женщину с ребенком сбили насмерть на пешеходном переходе

В результате 29-летняя женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Пятилетняя девочка была доставлена в больницу, после чего, не приходя в сознание, скончалась. ДП Мангистауской области

По информации Lada.kz, врачи сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ведется расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель водворен в изолятор временного содержания