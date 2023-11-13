Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау

82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау Фото: zakon.kz
30-летний водитель иномарки сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось в Актау 8 ноября. С санкции суда мужчину арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 30-летний водитель Toyota Rav4 совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку, пишет Lada.kz. 

Известно, что женщина переходила дорогу по "зебре". Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. С санкции суда 30-летний водитель автомашины Toyota Rav4 взят под арест на срок два месяца". ДП Мангистауской области 

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

12 ноября в Алматы человек погиб, перебегая дорогу рядом с надземным переходом. 28-летний мужчина стал жертвой смертельного ДТП. 

Читайте также

Пьяный водитель в Костанайской области открыл стрельбу по полицейским
Пьяный водитель напал на полицейских с ружьем в Костанайской области
Популярный блогер попал в смертельное ДТП в Алматинской области
Популярный блогер попал в смертельное ДТП в Алматинской области
Миллион тенге отдал житель Актобе за трудоустройство в нефтяную компанию
Миллион тенге отдал актюбинец за трудоустройство в нефтяную компанию
Жанель Абдрахманова
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Количество уволенных казахстанцев растет
Количество уволенных казахстанцев растет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления