82-летнюю пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе в Актау

30-летний водитель иномарки сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Происшествие случилось в Актау 8 ноября. С санкции суда мужчину арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 30-летний водитель Toyota Rav4 совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку, пишет Lada.kz.

Известно, что женщина переходила дорогу по "зебре". Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).



"Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. С санкции суда 30-летний водитель автомашины Toyota Rav4 взят под арест на срок два месяца". ДП Мангистауской области

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

12 ноября в Алматы человек погиб, перебегая дорогу рядом с надземным переходом. 28-летний мужчина стал жертвой смертельного ДТП.