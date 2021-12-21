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Законодательство РК
12:50 21.12.2021

Нигматулин принял вице-спикера Сената Парламента Румынии

встреча, Парламент Фото: Ж.Жумабекова
Сегодня в Мажилисе состоялась встреча председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина и заместителя председателя Сената Парламента Румынии Алины-Штефании Горгиу, передает Zakon.kz.

Собеседники констатировали динамичный характер казахстанско-румынского сотрудничества, отметив двустороннюю заинтересованность в укреплении партнерства во всех сферах.

При этом спикер Мажилиса подчеркнул ключевую роль Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии отношений между нашей страной и Румынией.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает этот курс на расширение двустороннего сотрудничества.

Казахстан — важный партнер для Румынии. У нас широкий круг направлений для развития взаимодействия в интересах двух стран.Вице-спикер Сената Румынии Алина-Штефания Горгиу

Среди перспективных направлений отмечены торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, экология, сферы легкой и пищевой промышленности.

Н.Нигматулин, А.Горгиу

Фото: Ж. Жумабекова

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что активизация совместной работы казахстанских и румынских парламентариев будет способствовать обмену опытом законотворческой деятельности, а также более тесному взаимодействию в рамках межпарламентских организаций.

Как отметил спикер Мажилиса, в настоящее время казахстанские депутаты продолжают работать над созданием законодательной базы для поддержки политических реформ президента страны, совершенствованием законодательства в сфере промышленной политики, биологической безопасности и других областях.

Анастасия Стативкина
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