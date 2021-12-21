Эксперт рассказал об опыте использования атомной энергетики в тюркском мире

Александр Клепиков отмечает, что, несмотря на то, что Узбекистан, Турция и Венгрия находятся на разных стадиях развития атомной отрасли, у каждой из них Казахстан может перенять полезный опыт по освоению мирного атома.

Венгрия достаточно долго эксплуатирует свою АЭС в городе Пакш. И в принципе у них очень положительный опыт как эксплуатации АЭС, так и работы по регулированию атомной отрасли. Повторюсь, у Венгрии очень богатый опыт, огромное число грамотных, подготовленных специалистов, многие из которых работали или сейчас работают в МАГАТЭ. То есть эта компетенция им сейчас помогает строить и планировать строительство новых АЭС. Венгрия - это страна с атомной историей и с хорошим набором специалистов, - говорит эксперт.

На южном побережье Турции сейчас строится АЭС «Аккую». Для страны это первая атомная электростанция, и сооружают ее по российскому проекту. Тем не менее активное участие в разработке проекта и в самом процессе возведения принимают и турецкие эксперты.

Турецкая сторона обратилась в МАГАТЭ и обучила специалистов в России, других странах, отправила их на стажировки по всему миру, многие работали и в МАГАТЭ, в разных миссиях и набрались хорошего опыта. Один из моих знакомых казахстанских специалистов, который работает сейчас на «Аккую», говорит, что, когда рассматривался проект АЭС, турецкие специалисты очень грамотно подходили к рассмотрению всех вопросов: и технических, и логистических. Тот опыт, который они приобретали в течение нескольких лет до начала строительства, помог им очень взвешенно подойти к строительству АЭС в Турции. Но Турция – это страна, которая только вступает в атомную энергетику, и мы будем сейчас наблюдать за ее результатами. Александр Клепиков

В Узбекистане строительство АЭС пока находится только на стадии планирования. Тем не менее там уже начали готовить специалистов.

НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ) уже открыл в Узбекистане филиал, в котором готовят будущих специалистов для работы на АЭС. То есть уровень развития атомной энергетики во всех этих странах разный, но то, что их объединяет, – это ответственный подход к подготовке кадров. Это то, от чего будет зависеть многое: и безопасность будущей АЭС, и ее строительство, и сроки ввода в эксплуатацию. Александр Клепиков

Он также подчеркивает, что при принятии столь важного решения, как строительство атомной электростанции, подготовка кадров играет ключевую роль. Важно, чтобы в проекте были задействованы разные специалисты, точка зрения которых будет учитываться при проведении экспертизы проекта и строительстве.

Всегда важно мнение альтернативных специалистов, альтернативная подготовка, чтобы были как горячие сторонники, так, может быть, и разумные противники атомной энергии. Для того чтобы неудобные вопросы, которые они задают, находили решения в проекте и влияли на повышение уровня безопасности будущих атомных станций, - считает эксперт.

По мнению Александра Клепикова, Казахстан вполне может перенять опыт этих стран, в том числе Турции и Узбекистана, как тюркских стран, в борьбе с предрассудками, касающимися атомной энергетики. Важно также показать людям экономическую выгоду строительства АЭС.

Когда люди осознают, что экономически это будет выгодно и для страны, и для населения, и для конкретных людей, которые будут проживать поблизости АЭС, далее они уже более открыто будут воспринимать позитивные слова о безопасности и экологичности. Если люди видят серьезное отношение и правительства, и специалистов по безопасности, я думаю, настроение и отношение меняются, к тому же показателен и опыт безопасной эксплуатации в других странах. Александр Клепиков

Ранее президент РК поручил правительству и фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» в течение года изучить возможность развития в республике атомной энергетики. Он добавил, что к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.