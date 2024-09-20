"Многие даже не знают о существовании реактора": эксперт об уровне развития ядерных технологий в Казахстане

Заместитель начальника Научно-технического отдела ускорительных технологий по производству Института ядерной физики Игорь Данько рассказал Zakon.kz о том, почему не стоит бояться строительства АЭС.

– Игорь Витальевич, насколько опасно жить в районе нормально работающей АЭС?

– На этот вопрос мне хотелось бы ответить не как работнику, занятому в атомной отрасли, а как человеку, который проживает в микрорайоне Алатау в Алматы, где уже свыше 50 лет успешно эксплуатируется исследовательский реактор ВВР-К. Место для строительства любого реактора, будь то исследовательский реактор или АЭС, выбирается тщательно, с проведением длительных исследований. Реакторы строятся в наиболее безопасных местах.

Что касается нашего микрорайона, радиационный фон здесь не превышает естественного уровня и даже ниже, чем в отдельных районах и областях нашей страны. Современные АЭС проектируются и эксплуатируются с высокими стандартами безопасности, что минимизирует риск утечек радиации. Контроль за радиационным фоном вблизи станции осуществляется непрерывно. МАГАТЭ предъявляет одинаковые требования как к исследовательским, так и к энергетическим реакторам. Никаких исключений или послаблений здесь нет.

Наверное, самый красноречивый пример – более 90% населения Алматы даже не знают о существовании реактора, который функционирует рядом с городом на протяжении стольких лет. Если бы существовала хотя бы минимальная опасность аварии или утечки радиации, это не осталось бы незамеченным.

– Не опасно ли есть обработанные радиацией продукты?

– На этом вопросе я бы хотел остановиться более подробно, поскольку данное направление радиационных технологий наиболее близко к сфере моей трудовой деятельности. Но начну издалека — с краткой предыстории.

Во-первых, стоит отметить, что Каныш Имантаевич Сатпаев, президент Академии наук Казахской ССР, еще в 50-х годах прошлого века говорил о том, что передовые достижения в области ядерных технологий должны быть внедрены в Казахстане для развития промышленности, медицины и сельского хозяйства. Его инициатива была поддержана Игорем Васильевичем Курчатовым и ведущими учеными Казахской ССР и всего Советского Союза. Так, в нашей стране в 1957 году был основан Институт ядерной физики, расположенный близ Алматы.

В начале XX века ученые установили, что ионизирующее излучение оказывает активное воздействие на растения, их семена, патогенные и болезнетворные микроорганизмы, а также на насекомых-вредителей. На этом этапе возникло новое научно-прикладное направление — применение радиационных технологий в сельском хозяйстве. В ходе длительных исследований по всему миру было выявлено, что источники ионизирующего излучения, такие как промышленные ускорители электронов, изотопы Cs-137 и Co-60, могут быть эффективно внедрены в сферу безопасности пищевой и сельскохозяйственной продукции. Здесь я хотел бы выделить несколько интересных, малоизвестных для большинства людей направлений.

Начнем с того, что ионизирующее излучение позволяет уничтожить болезнетворные и патогенные микроорганизмы, опасные для человека. Путем облучения продуктов питания мы можем заменить использование химикатов, которые применяются для их обработки.

Также радиоактивная обработка позволяет продлить сроки хранения пищевых продуктов. Ионизирующее излучение в определенных дозах подавляет прорастание и порчу корнеплодов, луковичных и злаковых растений. Радиация сохраняет продукты и заменяет консерванты.

Малые дозы радиации способны ускорять рост семян растений. Ту энергию, которую семена получают, прогреваясь в земле, мы можем предоставить им за короткое время. Благодаря этому семечко всходит на несколько дней раньше. Это может казаться незначительным, но в засушливых регионах, к которым относится большая часть нашей страны, это позволяет сельхозкультурам успеть собрать жизненно необходимую влагу в весенние дни. Эта технология значительно улучшает урожайность и качество урожая.

Вдобавок радиоактивная обработка обеспечивает карантинные меры при ввозе продуктов из-за рубежа. Мы все знаем, как вместе с картофелем в страну был завезен колорадский жук. Сейчас на наших прилавках появляются более экзотичные продукты из разных стран, надо избежать завоза вредителей вместе с этой продукцией. Возникает вопрос: использовать химикаты или радиационную обработку?

Самое главное, что продукты, прошедшие радиационную обработку в соответствии с требованиями международных стандартов, абсолютно безопасны. Они не становятся радиоактивными или вредными для здоровья. Эти продукты не вреднее рентгеновского снимка или флюорографии, которые вы держите в руках. Более того, они зачастую даже безопаснее, так как не содержат химикатов и консервантов и не вызывают пищевого отравления.

Радиационная обработка продуктов питания разрешена и применяется более чем в 60 странах мира. МАГАТЭ и ФАО создают прочную законодательную базу для этих технологий и строго контролируют их, внедряя международные стандарты.

На сегодняшний день радиационную обработку проходят тысячи тонн продукции по всему миру. В первую очередь, это специи и приправы, мясные и рыбные продукты, фрукты и овощи. Вся продукция, прошедшая радиационную обработку, маркируется общепринятым знаком "Radura".

В то время, как некоторые страны страдают от голода, другие выбрасывают более 30% урожая, не успев его обработать, сохранить или транспортировать. В этом контексте ионизирующее излучение является мощным инструментом для укрепления продовольственной безопасности как в стране, так и в мире в целом.

– Как АЭС скажется на экосистеме озера Балхаш?

– Говоря о воздействии АЭС на экосистему Балхаша, люди чаще всего опасаются двух основных вещей – загрязнения водоема в результате радиационной аварии и выброса радиоактивных частиц и увеличения испарения с поверхности водоема.

Хочется отметить, что современные реакторы имеют высочайший уровень защиты, который сводит вероятность аварии к минимуму. На АЭС и прилегающих территориях непрерывно осуществляется мониторинг и контроль радиационной обстановки. В настоящее время в Казахстане рассматривается возможность строительства АЭС, и, в случае положительного решения народа, будет выбран реактор водо-водяного типа. Реакторы этого типа предусматривают два контура охлаждения: первый контур, который снимает тепло с тепловыделяющих элементов и корпуса реактора, и второй, который передает тепло от первого контура к рабочим органам блока турбина-генератор. Вода в первом контуре является радиоактивной, поскольку взаимодействует с тепловыделяющими сборками, а второй контур не радиоактивен и абсолютно безопасен. Оба контура являются замкнутыми, вода в них не сбрасывается во внешние источники. Вода из внешнего источника используется только для отвода остаточного тепла со второго контура.

Для АЭС оборудуется система градирен или создается отдельное водохранилище — резервуар воды, отделенный от основного озера. Поэтому нельзя утверждать, что строительство АЭС приведет к значительному изменению экосистемы озера Балхаш. Испарение с поверхности озера увеличится лишь на 0,32% от общего объема испарения. Здесь больше внимания следует уделить тому, насколько снизится углеродный след при производстве электроэнергии на традиционных тепловых электростанциях, работающих на угле и газе. Эмиссия парниковых газов наносит природе значительно больший вред.

– Насколько АЭС важна для Казахстана?

– Казахстан является мировым лидером по добыче урана, который экспортируется в виде сырья. При этом Казахстан остается страной с дефицитом энергии. Строительство АЭС может стать мощным драйвером для экономики и сыграть важную роль в энергетической стратегии страны. Наша страна обладает крупными запасами урана, и развитие атомной энергетики поможет снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить стабильное энергоснабжение, особенно в условиях роста энергопотребления.

Строительство АЭС позволит создать рабочие места и ускорит развитие инфраструктуры и экономики в регионе. Строительству реактора всегда предшествует развитие транспортной инфраструктуры: автомобильных и железных дорог. Кроме того, развитие атомной энергетики способствует росту научных и прикладных исследований, а также производству высокотехнологичной продукции.