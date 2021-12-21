Казахстанские таэквондисты завоевали золотые медали на Чемпионате мира

По итогам соревнований, в которых приняли участие более 450 спортсменов из 42 стран мира, Казахстан впервые в общекомандном зачете занял второе место.

Фото: Ассоциация таэквондо ITF Казахстана

Соревнования проводились по восьми программам в личном и командном разряде. Национальную сборную представляли спортсмены из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Семея, Петропавловска, Уральска, Шымкента, Экибастуза. Наши юниоры победили во всех командных программах — туль (формальные упражнения), спарринг, спецтехника и самооборона. Это уникальный результат в истории казахстанского спорта. Главный тренер Карагандинской областной федерации таеквондо ITF Валерий Когай

Фото: Ассоциация таэквондо ITF Казахстана