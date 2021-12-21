13:46 21.12.2021
Казахстанские таэквондисты завоевали золотые медали на Чемпионате мира
Фото: Ассоциация таэквондо ITF Казахстана
На юниорском Чемпионате мира по таэквондо, который с 12 по 18 декабря проходил в Минске, казахстанские таэквондисты завоевали девять золотых, восемь серебряных и 14 бронзовых медалей, передает Zakon.kz.
По итогам соревнований, в которых приняли участие более 450 спортсменов из 42 стран мира, Казахстан впервые в общекомандном зачете занял второе место.
Фото: Ассоциация таэквондо ITF Казахстана
Соревнования проводились по восьми программам в личном и командном разряде. Национальную сборную представляли спортсмены из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Семея, Петропавловска, Уральска, Шымкента, Экибастуза. Наши юниоры победили во всех командных программах — туль (формальные упражнения), спарринг, спецтехника и самооборона. Это уникальный результат в истории казахстанского спорта. Главный тренер Карагандинской областной федерации таеквондо ITF Валерий Когай
Фото: Ассоциация таэквондо ITF Казахстана
Фото: Ассоциация таэквондо ITF Казахстана