Спорт

Казахстанский таэквондист завоевал "бронзу" чемпионата мира

Фото: НОК РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 19:22
Казахстанский таэквондист Алидар Абдукаримов завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира. Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.

Команда Казахстана по таэквондо отметилась очередной медалью юниорского чемпионата мира в Ташкенте. На третью ступень пьедестала поднялся Алидар Абдукаримов.

Он завоевал "бронзу" в весовой категории до 68 килограммов.

Спортсмен дошел до полуфинала, где уступил Аюбхону Набиеву (Узбекистан). В итоге казахстанец завершил ЮЧМ на третьем месте.

Добавим, что в активе нашей команды теперь четыре награды. Ранее "золото" завоевала Айым Серикбаева (до 44 кг), а Ерасыл Ерзат (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг) стали бронзовыми призерами.

Ранее сообщалось, что Казахстан пополнил медальный счет на ЮЧМ по таеквондо в Узбекистане.

Канат Болысбек
