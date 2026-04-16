Казахстанский таэквондист завоевал "бронзу" чемпионата мира

Казахстанский таэквондист Алидар Абдукаримов завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира. Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана, передает Zakon.kz.

Он завоевал "бронзу" в весовой категории до 68 килограммов.

Спортсмен дошел до полуфинала, где уступил Аюбхону Набиеву (Узбекистан). В итоге казахстанец завершил ЮЧМ на третьем месте.

Добавим, что в активе нашей команды теперь четыре награды. Ранее "золото" завоевала Айым Серикбаева (до 44 кг), а Ерасыл Ерзат (до 48 кг) и Ислам Медетбай (до 55 кг) стали бронзовыми призерами.

