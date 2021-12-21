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18:34 21.12.2021

Путин: США должны понять, что России некуда отступать

Президент РФ, США, безопасность Фото: пресс-служба президента РФ
Соединенным Штатам следует понять, что России некуда отступать в вопросе предложенных гарантий безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, сообщает Zakon.kz.

Путин считает, что Запад «манипулирует принципами международного права», передает ТАСС.

Когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют все это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на гуманитарное право и так далее. Президент России Владимир Путин

Путин также напомнил, к чему привели действия США и НАТО в Югославии, Ираке и Сирии.

Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины, это же не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.Президент России Владимир Путин

Президент РФ подчеркнул, что если инфраструктура НАТО появится на Украине, подлетное время ракет будет сокращено до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти.

МИД России в минувшую пятницу, 17 декабря, опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников альянса.

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