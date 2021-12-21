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18:43 21.12.2021

ФК «Астана» продлил контракты с двумя игроками

казахстанские футболисты, продление контрактов Фото: fcastana
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат и капитан Абзал Бейсебеков продолжат играть за команду «Астана», передает Zakon.kz.

Как отмечается в сообщении клуба, хавбек «Астаны» Исламбек Куат продолжит выступление за столичную команду, контракт продлен еще на три сезона.

Исламбек – воспитанник «Астаны», в составе которой он начинал выступать в 2010 году. За основную команду Куат сыграл 58 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Капитан ФК Астана

Фото: fcastana

Кроме того, капитан «Астаны» Абзал Бейсебеков останется в составе столичного клуба как минимум на два года.

Абзал – рекордсмен «Астаны» по сыгранным матчам, всего за клуб он сыграл 338 матчей, на его счету 14 голов и 24 результативных передачи. В сезоне-2021 за команду во всех турнирах он провел 34 игры, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Оксана Житникова
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