ФК «Астана» продлил контракты с двумя игроками

Как отмечается в сообщении клуба, хавбек «Астаны» Исламбек Куат продолжит выступление за столичную команду, контракт продлен еще на три сезона.

Исламбек – воспитанник «Астаны», в составе которой он начинал выступать в 2010 году. За основную команду Куат сыграл 58 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Фото: fcastana

Абзал – рекордсмен «Астаны» по сыгранным матчам, всего за клуб он сыграл 338 матчей, на его счету 14 голов и 24 результативных передачи. В сезоне-2021 за команду во всех турнирах он провел 34 игры, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Кроме того, капитан «Астаны» Абзал Бейсебеков останется в составе столичного клуба как минимум на два года.