Сборная Казахстана произвела замену игрока на поле

Во время второго матча встречи Казахстан-Словения на поле вместо Исламбека Куата вышел Арман Кенесов, сообщает Zakon.kz.

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Исламбека Куата на поле заменил Арман Кенесов во втором тайме встречи Казахстан-Словения. За несколько минут до этого Исламбек Куат спас ворота казахстанской сборной от атаки соперников из Словении.





Ранее на первых минутах второго тайма казахстанский футболист Рамазан Оразов забил первый гол в ворота сборной Словении в этой встрече.





Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Любляне, Словения: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Евро-2024 впервые в истории.Первый гол в ходе встречи забили хозяева поля сборной Казахстана с пенальти в завершении первого тайма.

