Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана произвела замену игрока на поле

Сборная Казахстана произвела замену игрока на поле Фото: Instagram/kff_team
Во время второго матча встречи Казахстан-Словения на поле вместо Исламбека Куата вышел Арман Кенесов, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Исламбека Куата на поле заменил Арман Кенесов во втором тайме встречи Казахстан-Словения. За несколько минут до этого Исламбек Куат спас ворота казахстанской сборной от атаки соперников из Словении.


Ранее на первых минутах второго тайма казахстанский футболист Рамазан Оразов забил первый гол в ворота сборной Словении в этой встрече.


Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Любляне, Словения: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Евро-2024 впервые в истории.Первый гол в ходе встречи забили хозяева поля сборной Казахстана с пенальти в завершении первого тайма.

Читайте также

Сборная Казахстана проиграла Словении
Сборная Казахстана проиграла Словении
Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана
Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана
ГОЛ: сборная Казахстана сравняла счет в мачте со Словенией
ГОЛ: сборная Казахстана сравняла счет в мачте со Словенией
Мария Мельникова
Евро-2024 Казахстан Словения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян
Внимание, солнечная атака: началась пятидневная магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления