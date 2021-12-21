Адвокат стала обвиняемой – в ДП обещали разобраться с ошибкой

Ранее адвокат из Нур-Султана Саида Сулейменова рассказала, как из-за бюрократической ошибки полицейского из статуса защитника перешла в категорию обвиняемой.

Защищая интересы потерпевших, она отдала их заявление в полицию. Спустя две недели дело передали в суд. Там обнаружилось, что Сулейменова из статуса защитника перешла в категорию обвиняемой. Так полицейский заполнил бумаги.

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Начальник Департамента полиции города Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов отреагировал на обращение и обещал разобраться. Информацию об этом он разместил в Facebook под постом Саиды Сулейменовой.

Уважаемая Саида Сайлауовна! Приношу извинения за действия своих сотрудников. Я поручил управлению собственной безопасности провести служебную проверку по данному факту. По ее результатам сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об итогах вы будете уведомлены на личном приеме. Начальник Департамента полиции города Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов

Здесь же, в комментариях, говорится, что Департаментом полиции города Нур-Султана обращение было рассмотрено. По этому факту Управлению местной полицейской службы назначена служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности полицейского.