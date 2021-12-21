Путин подписал закон, запрещающий главам регионов называться президентами

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя субъекта федерации.

Норма разрешает главам субъектов России избираться более чем на два срока подряд. Теперь главу субъекта будут избирать на пять лет, ранее срок полномочий определялся регионом, но не мог превышать пяти лет.

Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Также глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Татарстан – единственная республика в России, руководителем которой является президент, тогда как в остальных республиках руководителей именуют "главами". Особый статус органов власти в Татарстане был закреплен в договоре от 1994 года. В 2017 году срок действия этого документа истек, и федеральные власти его не продлили, при этом сохранили в Татарстане наименование "президент". В 2020 году Рустам Минниханов снова был переизбран на этот пост.

9 ноября Дума приняла инициативу в первом чтении. 14 декабря она успешно прошла второе и третье чтения.

Совет Федерации одобрил закон 15 декабря. Его поддержали 146 сенаторов, против выступили четверо, воздержавшихся не было.