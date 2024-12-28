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Мир

Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова

Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:34 Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, сообщает Zakon.kz.

Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации соответствующий документ размещен 28 декабря 2024 года на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 13:34

Фото: publication.pravo.gov.ru

"Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий", – говорится в указе.

Ростов Великий – это историческое название города, упоминание о котором датируется 862 годом. Это один из древнейших городов России.

По данным российских СМИ, последнее заметное переименование крупного города в стране произошло 25 лет назад – тогда центр Новгородской области стал Великим Новгородом.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в Алматинской области переименовали два села. Селу Казцик присвоили имя основоположника казахской театральной педагогики Аскара Токпанова. А село Комсомол переименовали в Жайнак.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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