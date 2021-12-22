Глава ВОЗ подтвердил, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили скорость распространения нового «омикрон-штамма», передает РИА Новости.

В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться. Глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус

Он также указал, что в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Омикрон-штамм впервые выявили в странах южной Африки (ЮАР, Лесото и Ботсвана) в середине ноября, позднее он распространился в ряде других стран мира.