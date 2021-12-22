Аскар Мамин поручил увеличить темпы вакцинации и ревакцинации

В целом эпидемиологическая ситуация стабильная. Занятость мест в инфекционных больницах и реанимациях – 19%. Большинство регионов в «зеленой» зоне, в «желтой» зоне только два региона: Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Премьер-министр Аскар Мамин

Между тем, по его словам, нужно продолжать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, особенно на государственной границе, так как во многих странах начинается очередная волна заболеваемости из-за нового штамма.

Необходимо обратить особое внимание на выполнение требований по ношению масок в помещениях и общественном транспорте и соблюдению социальной дистанции в местах скопления людей. Глава правительства РК

Отметив, что в настоящее время всего вакцинировано около 9 млн взрослого населения первым компонентом – это почти 80% взрослого населения, вторым компонентом привито более 8,4 млн чел – это примерно 75% взрослого населения, Аскар Мамин заявил, что таких показателей пока еще недостаточно для достижения коллективного иммунитета. В этой связи он поручил Министерству здравоохранения и акиматам регионов увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения против КВИ.