Активизировать работу по развитию «зеленой» энергетики в РК поручил Мамин

На сегодняшний день основное энергопроизводство страны осуществляется за счет угольной генерации. Учитывая современные тенденции по достижению углеродной нейтральности, перед нами стоит задача по развитию «зеленой» энергетики. На данный момент выработка электроэнергии от 134 объектов возобновляемых источников энергии составляет 3,3%, поэтому следует увеличивать ее долю в общем объеме генерации до 15% в 2030 году. Премьер-министр РК Аскар Мамин

Для активизации этого процесса необходимо, добавил глава правительства, проработать законодательные изменения в части возможности строительства объектов ВИЭ для собственных производственных нужд.

В то же время для обеспечения стабильности энергетической системы Казахстана необходимы, по его словам, ускоренная модернизация и строительство новых мощностей топливно-энергетического комплекса.

Новость по теме Необходима ускоренная модернизация мощностей топливно-энергетического комплекса — Мамин

В этой связи премьер-министр поручил Министерству энергетики принять до конца 2021 года актуализированную Концепцию развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года, а также совместно с «КазТрансГазом» до 1 апреля 2022 года обеспечить выработку комплексного решения по вопросам газификации северных и восточных регионов страны.

Профильному ведомству также поручено совместно с Министерством национальной экономики, Фондом «Самрук-Казына» и частными энергопроизводящими организациями разработать механизмы финансирования модернизации и строительства новых электростанций и в целом активизировать в Казахстане работу по развитию «зеленой» энергетики.