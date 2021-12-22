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Законодательство РК
11:52 22.12.2021

Закон об уполномоченном по правам человека принял Парламент РК

Законодательство, омбудсмен, новшества Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты согласились с поправками Сената в законопроект «Об уполномоченном по правам человека в РК». Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись президенту страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, рассмотрев изменения, внесенные Сенатом Парламента в проект закона, отмечает, что данные изменения направлены на уточнение норм законопроекта и не меняют его концепции. Поправки касаются гарантии деятельности уполномоченного по правам человека при производстве в отношении него дел об административном правонарушении, а также вопросов подготовки докладов. Член комитета Мажилиса Парламента РК по законодательству и судебно-правовой реформе Дмитрий Колода

Ранее в Сенате отмечалось, что при обсуждении возникла необходимость внесения изменений в законопроект. Предлагалось внести поправки, направленные на обеспечение единообразного подхода при закреплении в законопроекте гарантий неприкосновенности, предоставленных уполномоченному по правам человека. Поскольку привилегия, предоставляемая уполномоченному при производстве по делам об административном правонарушении, в отношении него не нашла закрепления в основном законопроекте, предлагается привести в соответствие основной законопроект и сопутствующий ему проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях». 

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Также говорилось, что согласно действующим кодифицированным и другим законодательным актам, регулирующим деятельность национального превентивного механизма, ежегодный консолидированный доклад готовится координационным советом, а не уполномоченным по правам человека, как указано в законопроекте. Именно такая норма была закреплена инициаторами законопроекта. В связи с этим предлагались изменения, связанные с исключением правовой коллизии с нормами кодифицированного акта в части уполномоченного по правам человека по подготовке ежегодного консолидированного доклада.

В целом, депутаты Мажилиса поддержали внесенные сенаторами изменения. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись главе государства.

Оксана Скибан
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