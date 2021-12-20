Сенат вернул в Мажилис законопроект об уполномоченном по правам человека в Казахстане

Как напомнил депутат Сената Парламента РК Владимир Волков, проект закона инициирован депутатами парламента по поручению президента РК.

Законопроект направлен на последовательное совершенствование сферы защиты прав человека, в том числе законодательное закрепление правового статуса уполномоченного по правам человека и организационных основ его деятельности в самостоятельном законодательном акте. Законопроект расширяет полномочия восстановления нарушенных прав граждан. Вводятся дополнительные механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Следует отметить, что важной новизной законопроекта является учреждение представителя уполномоченного, что будет способствовать повышению правовой защищенности в регионах. Владимир Волков

Также устанавливается гарантия неприкосновенности уполномоченного от уголовной и административной ответственности, от мер процессуального принуждения, недопустимость вмешательства и воспрепятствования в его деятельность.

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В ходе обсуждения законопроекта на рабочих группах, с учетом поступивших замечаний и предложений, возникла необходимость внесения изменений в одобренный Мажилисом законопроект. Владимир Волков

Во-первых, предлагается внести поправки, направленные на обеспечение единообразного подхода при закреплении в законопроекте гарантий неприкосновенности, предоставленных уполномоченному по правам человека, поскольку привилегия, предоставляемая уполномоченному при производстве по делам об административном правонарушении в отношении него не нашла закрепления в основном законопроекте, предлагается привести в соответствие основной законопроект и сопутствующий ему проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях». Во-вторых, согласно действующим кодифицированным и другим законодательным актам, регулирующим деятельность национального превентивного механизма, ежегодный консолидированный доклад готовится координационным советом, а не уполномоченным по правам человека, как указано в законопроекте. Именно такая норма была закреплена инициаторами законопроекта.

В связи с этим предлагаются изменения, связанные с исключением правовой коллизии с нормами кодифицированного акта в части уполномоченного по правам человека по подготовке ежегодного консолидированного доклада. Владимир Волков

Сенатор сообщил, что все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу. После этого, согласно рекомендации профильного комитета Сената, изменения в проект закона РК «Об Уполномоченном по правам человека в РК» были направлены в Мажилис.

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Вместе с тем на заседании был принят пакет сопутствующих документов. Это поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности уполномоченного по правам человека в РК, а также в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и в Кодекс об административных правонарушениях.

В целом, по словам депутата, законопроекты содействуют формированию эффективной системы нацинститута по защите прав граждан и позволят обеспечить доступ к правосудию и защите прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или бездействием госорганов или органов местного госуправления или самоуправления и их должностных лиц.

Тремя сопутствующими законопроектами вносятся изменения в шесть кодексов и три закона для приведения в соответствие регулирующих норм и положений основного проекта закона. Владимир Волков

Сенатор уточнил, что предусмотрены поправки, устанавливающие особый порядок досудебного и административного производства в отношении уполномоченного в течение срока своих полномочий.

В целях усиления защиты прав граждан уполномоченному предоставляется право обращаться в суд в защиту неограниченного круга лиц и представлять интересы граждан в судах и во всех его инстанциях. При этом уполномоченный освобождается от госпошлины при подаче иска в суд. Вносятся поправки в части включения уполномоченного в перечень лиц, подпадающих под закон о коррупции, обеспечивающий неприкосновенность уполномоченного от задержания, ареста, обыска, досмотра, привлечения к уголовной ответственности и мерам административного взыскания, относящие уполномоченного к числу участников уголовного процесса, которые не подлежат допросу в качестве свидетеля. Владимир Волков

Также, по словам депутата, законопроект предусматривает права иностранцев обращаться к уполномоченному для защиты своих прав.