Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:12 22.12.2021

Дань общества: Даурен Абаев о вручении государственных наград

комментарий Фото: primeminister.kz
Первый заместитель главы Администрации президента Казахстана прокомментировал возмущения пользователей соцсетей относительно вручения госнаград, приуроченных к 30-летию Независимости, сообщает Zakon.kz.

Ведущий программы «Открытый диалог» отметил, что после выходных казахстанцы продолжают обсуждать некоторые моменты празднования Дня Независимости. Один из них — это вручение наград, медалей, орденов.

Комментаторы отмечают, что вручаемых наград стало слишком много, и это является наследием прошлой эпохи.

В свою очередь Даурен Абаев заявил, что все награды имеют разную степень достоинства.

Есть ордена и медали, которыми награждают единицы. Да и то не каждый год. Другое дело – юбилейные медали, которые на то и существуют, чтобы поощрить широкий круг деятелей в разных регионах и сферах. Попробуйте объяснить учителю с 30-летним стажем, который воспитал не одну сотню достойных граждан страны, что его медаль девальвирована. Объясните это 126 кавалерам ордена «Еңбек Даңқы», всю жизнь проработавшим на предприятиях или в сельском хозяйстве. Или сотням врачей, которые продолжают борьбу с пандемией. Эти награды – дань общества и государства их огромному труду и заслугам.Первый замруководителя Администрации президента РК

Также он объяснил, что меньше 10% государственных служащих получили награды.

Они всегда на виду, поэтому и создается впечатление, что наградили только их.Даурен Абаев

По его словам, действительно, наград было больше, чем обычно.

Но мы не каждый день отмечаем 30-летие Независимости. Практика награждения, присвоения почетных званий, орденов, медалей – это не наша уникальная традиция. Она имеет место во всем цивилизованном мире. Это делается для того, чтобы поощрять людей, ставить их в пример. В этой практике нет ничего плохого.Первый замруководителя Администрации президента РК

Анастасия Московчук
30 лет Независимости Казахстана АП РК Абаев Даурен Казахстан
У жителей Алматы и столицы золотые слитки пользуются наибольшим спросом
21.12.2021
Метель, туман, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 22 декабря
21.12.2021
Шпаргалка на Новый год: что нельзя дарить разным знакам зодиака
21.12.2021
В адрес президента продолжают поступать поздравления
21.12.2021
Задымление на станции «Алатау» прокомментировали в метрополитене Алматы
21.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости