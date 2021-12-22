13:12 22.12.2021
Дань общества: Даурен Абаев о вручении государственных наград
Фото: primeminister.kz
Первый заместитель главы Администрации президента Казахстана прокомментировал возмущения пользователей соцсетей относительно вручения госнаград, приуроченных к 30-летию Независимости, сообщает Zakon.kz.
Ведущий программы «Открытый диалог» отметил, что после выходных казахстанцы продолжают обсуждать некоторые моменты празднования Дня Независимости. Один из них — это вручение наград, медалей, орденов.
Комментаторы отмечают, что вручаемых наград стало слишком много, и это является наследием прошлой эпохи.
В свою очередь Даурен Абаев заявил, что все награды имеют разную степень достоинства.
Есть ордена и медали, которыми награждают единицы. Да и то не каждый год. Другое дело – юбилейные медали, которые на то и существуют, чтобы поощрить широкий круг деятелей в разных регионах и сферах. Попробуйте объяснить учителю с 30-летним стажем, который воспитал не одну сотню достойных граждан страны, что его медаль девальвирована. Объясните это 126 кавалерам ордена «Еңбек Даңқы», всю жизнь проработавшим на предприятиях или в сельском хозяйстве. Или сотням врачей, которые продолжают борьбу с пандемией. Эти награды – дань общества и государства их огромному труду и заслугам.Первый замруководителя Администрации президента РК
Также он объяснил, что меньше 10% государственных служащих получили награды.
Они всегда на виду, поэтому и создается впечатление, что наградили только их.Даурен Абаев
По его словам, действительно, наград было больше, чем обычно.
Президент подписал указ о награждении ряда казахстанцев
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Но мы не каждый день отмечаем 30-летие Независимости. Практика награждения, присвоения почетных званий, орденов, медалей – это не наша уникальная традиция. Она имеет место во всем цивилизованном мире. Это делается для того, чтобы поощрять людей, ставить их в пример. В этой практике нет ничего плохого.Первый замруководителя Администрации президента РК