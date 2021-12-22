В ЗКО полным ходом идет ревакцинация населения

В области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. С февраля населению были на бесплатной основе предоставлены следующие виды вакцин: «Спутник V» российского производства, QazVac казахстанского производства, Hayat-Vax, Corona-Vac и Vero Cell китайского проиводства.

Всего первым компонентом вакцин привились около 260 тыс. человек, или свыше 61% от подлежащего населения, вторым компонентом – около 58% населения области.

Также началась вакцинация детей и беременных женщин вакциной «Комирнати» компании Pfizer, которую получили уже свыше 4 тыс. человек. Из них 122 – беременные женщины, 1676 – кормящие матери и почти 2,5 тыс. – подростки.

По эпидемиологической ситуации Западно-Казахстанская область находится в «зеленой» зоне.

С начала декабря в области отмечено чуть свыше 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день в регионе не зарегистрирован.

По данным областного управления здравоохранения, с октября в области наблюдается рост в 2,4 раза острых респираторных вирусных инфекций. Также с 1 ноября по результатам лабораторного исследования выделен 81 случай гриппа типа А (H3N2) среди населения.

Сейчас идет параллельно с вакцинацией населения и ревакцинация. Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации. Ревакцинация против коронавируса проводится однократно с интервалом 6 месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ. Эпидемиологическая ситуация в области стабильная, однако расслабляться нельзя. Необходимо беречь свое здоровье и соблюдать все санитарные меры. Замруководителя областного управления здравоохранения Гульнар Абдрахманова

Всего по области с начала коронавирусной эпидемии зарегистрировано около 40 тыс. случаев инфекции. На сегодняшний день выздоровели более 97% населения.