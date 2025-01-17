В ЗКО полным ходом идет подготовка к весеннему паводковому сезону

В Западно-Казахстанской области обсудили ход подготовки к весеннему паводковому периоду.

Аким области Нариман Турегалиев отметил, что предстоящий паводковый период находится на непосредственном контроле главы государства. При этом на паводкоопасных территориях уже полным ходом идут работы по предупреждению паводков.

Вдоль реки Жайык в регионе возведены 54 защитные дамбы на 102 км паводкоопасных территорий, задействовано 1 817 единиц техники, привлечено более 4 тысяч человек.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоит отметить, что подготовительные работы к весеннему паводковому периоду в области начались летом прошлого года. Специалистами изучены опасные зоны, в результате чего разработана специальная дорожная карта по проведению профилактических работ.

По прогнозам специалистов Казгидромета, в этом году также сохраняется угроза наводнения.

"В январе текущего года выпало такое же количество осадков, что и за аналогичный период прошлого года. В результате на поверхности земли в Таскалинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском, Байтерекском районах и городе Уральск образовалось ледяное покрытие толщиной 2 см. Если температура воздуха резко повысится и будет обильный дождь, то в марте это ледяное покрытие может привести к паводкам", – говорит директор филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО Т. Шапанов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев поручил держать на контроле состояние водохранилищ и прудов, очищать каналы водных сооружений, обеспечивающих пропуск паводковых вод, а также обеспечить готовность сил и средств для ликвидации паводков, защитных дамб и т.д.

"Мы должны быть максимально подготовлены к весне. Важно, чтобы мы качественно проводили мероприятия по предупреждению паводков. Поручаю акимам городов, районов и соответствующим учреждениям усилить эту работу", – сказал аким области Нариман Турегалиев.