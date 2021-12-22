Серик Жарасбаев рассказал, сколько лицензий уже завоевали спортсмены на Игры в Пекине

Буквально через два месяца предстоит участие наших спортсменов в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Вся наша национальная сборная в полном составе готовится к этим Играм. В 8 видах спорта наши спортсмены завоевали более 60-ти лицензий, если сравнивать с прошедшими играми в Пхенчхане, то тогда было 57 лицензий. Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев

Он добавил, что ожидается завершение лицензионных соревнований в таких видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, фристайл-могул и лыжное двоеборье.

По этим видам спорта наши спортсмены также могут добрать лицензии. Дедлайн по завоеванию лицензий 16-18 января, и наши спортсмены еще активно ведут борьбу за лицензии, находясь на тех или иных крупных международных соревнованиях как в Европе, так и в других странах. И те результаты, которые они в начале этого сезона показывают, в принципе, дают нам надежду, что они завоюют еще большее количество лицензий. Серик Жарасбаев

Вице-министр заявил, что все спортсмены, участие которых планируется в Играх, а также тренеры и сопровождающие лица вакцинированы против КВИ.

Кроме того, спортсмены перед выездом на Олимпийские игры должны будут пройти карантин от 3 до 14 дней.