Девятиэтажный дом построен в городе Аксае

За текущий период 2021 года в регионе введено около полумиллиона тысяч квадратных метров жилья, по сравнению с прошлым годом рост составил 5,2%. Очередникам в этом году выдано 665 квартир, до конца года будут получены еще 707 квартир.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, по программе «Бақытты отбасы» 200 западноказахстанских семей получили квартиры, еще 60 человек оформляют документы, а 66 очередников получили государственный жилищный сертификат в виде первоначального взноса за квартиру.

Строительство доступного жилья – один из насущных вопросов для местных исполнительных органов. Два года назад в Бурлинском районе началась реализация государственной программы «Нұрлы жер».

В рамках нее запланировано строительство трех многоквартирных домов. Один из них – арендный, два остальных предназначены для очередников – вкладчиков «Отбасы банка». Стоимость одного квадратного метра ниже рыночной цены. На строительство было выделено свыше 4 млрд тенге. Жильем будут обеспечены 324 очередника.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На сегодняшний день два дома уже сданы. Один для очередников – вкладчиков «Отбасы банка», второй – арендный, без права приватизации жилья. Ключи от нового 9-этажного арендного дома, построенного в г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области, получили 126 сельчан. Счастливыми новоселами в новой многоэтажке стали 40 детей-сирот, 48 многодетных семей, и одна семья переехала из аварийного дома.

В новом доме 126 квартир: 36 однокомнатных, 56 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. В числе новоселов – житель с. Бурлин Бурлинского района, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шепель. Местные исполнительные органы предоставили участнику войны однокомнатную квартиру с правом приватизации. Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Дастан Акмамбетов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Квартиры в арендном доме сданы под ключ в чистовой отделке. Двор благоустроен. В микрорайоне, где построены новые дома по госпрограмме, налажена инфраструктура: есть школа, детские сады, филиал музыкальной школы и торговые объекты. Согласно генеральному плану города, запланировано строительство дополнительных социальных объектов.