В Аксае более 130 семей отпразднуют Новый год в новом жилье

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области 132 семьи из категории "социально уязвимые" отпразднуют Новый год в новом жилье. Они получили ключи от трехкомнатных квартир в сельской местности и городе Аксай, сообщает Zakon.kz.

На данный момент в "жилищной" очереди по району зарегистрировано 2566 человек. Из них к социально уязвимым относятся 1353.

Приобретены двухквартирные дома в селах Пугачево, Успеновка, Бурлин, Кентубек, Каракудык, Акбулак и Достык, а также четырехквартирные в мкрн Аралтал города Аксай. Квартиры типовые: три жилые комнаты, кухня, санузел. Площадь каждой 80 кв. м. К квартирам прилагаются собственный земельный участок, которые новые хозяева смогут облагородить по своему вкусу. Дома арендные с правом приватизации. Средства на их приобретение выделены из республиканского и областного бюджетов. Всего в текущем году планируется обеспечить жильем 132 семьи.

В селе Успеновка подготовлены 12 квартир. Одним из счастливых новоселов стал житель района Бахтияр Курмангалиев. Мужчина работает учителем физкультуры в Успеновском КШДС.

"Этот год для нашей семьи ознаменовался рядом хороших новостей. В этом году мы с семьей решились на переезд в Успеновку. Устроились с женой на работу. Радует, что наш президент поручил обеспечивать жильем такие семьи, как наша. За такое внимание большая благодарность. Приятный подарок к Новому году. Все новое, коммуникации подведены, санузел внутри. Квартира нравится", – сказал мужчина.

Бурлин является вторым крупным населенным пунктом в районе после Аксая, он находится на стыке областной и республиканской трасс. Село динамично растет. Для социально уязвимой категорий были приобретены три двухквартирных дома.

"Новое жилье выделили моему мужу. Он является инвалидом по зрению уже 13 лет. В доме три комнаты, все удобства под рукой, что очень важно. Нам все нравится", – поделилась радостью Умсындык Хасанова.

Есть среди владельцев квартир и многодетные матери. В их числе Назира Кузаирова. Женщина сказала, что счастлива и высказала слова благодарности за внимание к многодетным семьям.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"До сих пор мы жили в городе Аксай. Позже нам предложили переехать в село. Мы с мужем обсудили и согласились. Наша семья состоит из семи человек, у нас пятеро детей. Мы давно мечтали о своем жилье. Я очень рада, что у нас теперь свой собственный дом", – сказала многодетная мать.

Местом расселения новоселов в селе Пугачево стал микрорайон Юго-Запад, где идет активная застройка частного сектора. Удобное месторасположение – рядом главный въезд в село, вблизи же строится школа на 300 мест по программе "Комфортная школа". В Пугачево ключи от квартир получили 12 семей.

"Я сегодня получила ключи от трехкомнатной квартиры. Выражаю огромную благодарность нашему президенту, акиму за такую возможность получить свой дом. Я мама троих детей, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Будем заезжать в новый дом, обживаться и готовиться встречать Новый год в своем доме", – выразила свое впечатление житель Пугачево Снежанна Исыпова.

Самое массовое заселение прошло в мкрн. Аралтал города Аксай. Для семей из социально уязвимых слоев приобретены четырехквартирные дома в северо-восточной части. Они соседствуют с двухквартирными домами, возведенным в рамках региональной ипотечной жилищной программы. В общей сложности новоселье отпразднуют 88 семей.

"Я мама девятерых детей. Старшему – 18, самому младшему – чуть больше годика. Сейчас нахожусь в декретном отпуске, муж работает. Я ждала жилье три года. В этом году это свершилось – мечта сбылась. Нам дали трехкомнатную квартиру. И нам она очень нравится. Мы довольны долгожданным изменением в жизни", – рассказала Акмарал Мухамбеткалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Сегодня очень счастливый день для нас. До этого мы жили в доме по улице Иксанова. Он очень старый, давно начал разрушаться. Общими усилиями два года назад мы с остальными жильцами добились признания его аварийным. Нас включили в очередь на жилье. И вот сегодня вручили ключи. Вы не представляете нашу радость от переезда в новый, теплый и комфортный дом", – очень эмоционально поделился житель Аксая Кайыржан Жандусинов.

Ключи от трехкомнатных квартир сегодня были вручены и в селе Кентубек. Здесь жильем будут обеспечены шесть семей.