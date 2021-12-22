В Кызылорде открыт памятник жертвам декабрьских событий 1986 года

Во встрече приняли участие заместитель акима области Серик Ахмет, активисты движения Аманбай Канетов, Аскарбай Бекбосынов, Ерлан Бисембаев и руководитель областного управления внутренней политики Мира Казбекова, руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Гаухар Калмакова, руководитель областного управления здравоохранения Сабит Пазылов.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Глава региона поблагодарила земляков, боровшихся за независимость, отметив, что их призвание – служить примером для других, примером для молодежи.

Когда наша страна обрела независимость, в целях реабилитации граждан, пострадавших в результате инцидента, указом первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева был принят закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», и их участники были полностью реабилитированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость дороже всего» отметил: «В этом году знаменитому декабрьскому событию исполняется 35 лет. В 1986 году наши парни и девушки вышли на площадь за честь нации, выступив против гнета Советского Союза. Символично, что через пять лет после этой даты мы провозгласим независимость. При этом гражданская доблесть первых ласточек освободительного движения – декабрьских героев – должна быть по достоинству оценена и планомерно пропагандироваться». Историческое значение декабрьских событий, ставших началом независимости, со временем лишь углубляется. Ваш подвиг навсегда останется в памяти народа. Гульшара Абдыкаликова

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

От имени участников декабрьских событий выступили Аманбай Канетов, Аскарбай Бекбосынов и Ерлан Бисембаев.

Также сегодня на площади «Тағзым» областного центра состоялось торжественное открытие монумента жертвам декабрьских событий.

Аким области Гульшара Абдыкаликова отметила подвиг участников декабрьских событий и выразила признательность автору памятника, скульптору Жаркену Исмагулову.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Затем глава региона и секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов, председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев и участник декабрьских событий Аманбай Канетов открыли памятный знак и почтили память жертв декабря.

Отметим, что высота монумента составляет 3,55 метра, он из натурального гранита, а изображение скакуна в центре выполнено из бронзы. В скульптуре изображен момент, когда молодой казах, сидящий на тулпаре, устремляется к свободе и пишет: «Вечный поклон жертвам декабрьских событий 1986 года».

Справочно: В Кызылординской области 142 человека приняли участие в декабрьских событиях.