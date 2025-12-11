Аким Алматы встретился с участниками декабрьских событий 1986 года
Аким Алматы подчеркнул, что желтоксановцы продолжают активно участвовать в общественной жизни Алматы, демонстрируя патриотизм, гражданскую позицию и приверженность национальным ценностям.
Фото: Акимат города Алматы
В ходе встречи были подняты социально-бытовые вопросы, волнующие участников событий, а также обсуждены дополнительные меры социальной поддержки.
Кроме того, в преддверии 40-летия декабрьских событий будет сформирован комплексный план памятных мероприятий с учетом предложений самих участников.
Особое внимание планируется уделить познавательным и патриотическим инициативам, направленным на укрепление национального духа и воспитание молодежи.
В завершение встречи Дархан Сатыбалды выразил благодарность участникам декабрьских событий за поддержку инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева и за их активный вклад в развитие гражданского общества.
Аким отметил, что акимат, депутаты Маслихата и общественные организации продолжат совместную работу по реализации проводимых реформ и развитию города.
Напомним, ко Дню Независимости запланированы церемонии возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік" на площади Республики и к памятнику "Тәуелсіздік таңы" на улице Желтоксан с участием руководства города.
