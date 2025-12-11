Аким Алматы встретился с участниками декабрьских событий 1986 года

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды встретился с участниками декабрьских событий 1986 года накануне Дня Независимости и 39-й годовщины событий Декабря, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы подчеркнул, что желтоксановцы продолжают активно участвовать в общественной жизни Алматы, демонстрируя патриотизм, гражданскую позицию и приверженность национальным ценностям.

В ходе встречи были подняты социально-бытовые вопросы, волнующие участников событий, а также обсуждены дополнительные меры социальной поддержки.

Кроме того, в преддверии 40-летия декабрьских событий будет сформирован комплексный план памятных мероприятий с учетом предложений самих участников.

Особое внимание планируется уделить познавательным и патриотическим инициативам, направленным на укрепление национального духа и воспитание молодежи.

В завершение встречи Дархан Сатыбалды выразил благодарность участникам декабрьских событий за поддержку инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева и за их активный вклад в развитие гражданского общества.

Аким отметил, что акимат, депутаты Маслихата и общественные организации продолжат совместную работу по реализации проводимых реформ и развитию города.

Напомним, ко Дню Независимости запланированы церемонии возложения цветов к монументу "Тәуелсіздік" на площади Республики и к памятнику "Тәуелсіздік таңы" на улице Желтоксан с участием руководства города.

