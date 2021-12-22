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Законодательство РК
18:36 22.12.2021

Подведены итоги работы за 2021 год по исполнению Плана нации

совещание итоги Фото: primeminister.kz
Под председательством Аскара Мамина проведено заседание Национальной комиссии по модернизации с участием председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, сообщает Zakon.kz. 

Как отмечено на сайте главы правительства, подведены итоги работы за 2021 год по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева». 

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 76 шагов: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» — 13 из 15 шагов, «Обеспечение верховенства закона» — все 19 шагов, «Индустриализация и экономический рост» —  31 из 50 шагов,  «Идентичность и единство» — 3 из 6 шагов, «Формирование подотчетного государства» —  все 10 шагов.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание полноценной и качественной реализации реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ. В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты.Аскар Мамин

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по реализации Плана нации.

Особое внимание обращено на пункты по совершенствованию систем здравоохранения и образования, повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики. 

На заседании утвержден План работы Национальной комиссии на 2022 год, предусматривающий реализацию в следующем году шагов Плана нации в сферах геологии и недропользования, медицины и фармацевтики, энергетики, цифровизации и др.

Анастасия Московчук
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