Как отмечено на сайте главы правительства, подведены итоги работы за 2021 год по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК — Елбасы Н. Назарбаева».

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 76 шагов: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» — 13 из 15 шагов, «Обеспечение верховенства закона» — все 19 шагов, «Индустриализация и экономический рост» — 31 из 50 шагов, «Идентичность и единство» — 3 из 6 шагов, «Формирование подотчетного государства» — все 10 шагов.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание полноценной и качественной реализации реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ. В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты. Аскар Мамин

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по реализации Плана нации.

Особое внимание обращено на пункты по совершенствованию систем здравоохранения и образования, повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики.