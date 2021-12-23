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00:13 23.12.2021

Казахстанские бойцы попали в рейтинг года в UFC

UFC рейтинги Фото: Instagram/zhumagulov_ufc
Журналисты российского спортивного издания включили Жалгаса Жумагулова и Марию Агапову в номинацию «Сабмишен года», сообщает Zakon.kz.

«Чемпионат» назвал захват Жалгаса Жумагулова в бою против Джерома Риверы «идеальной гильотиной», а окончание боя Марии Агаповой против Сабины Масо «простым и очень красивым».

Журналисты отметили, что путь опытного бойца Жалгаса начинался непросто. Он проиграл два дебютных боя судейскими решениями. Последним шансом показать себя стал бой с Джеромом Риверой.

Жалгас с первых секунд захватил центр октагона, донеся до оппонента несколько тяжелых ударов. Ривера понял, что в стойке у него особых шансов нет, и решил попытать удачи в партере. Однако Жумагулов не только не позволил себя опрокинуть, но и ловко обхватил руками шею американца. Тот какое-то время «трепыхался», что лишь усугубляло его незавидное положение. Захват Жалгаса был железным, и Джерому пришлось сдаться – выбраться из идеальной гильотины не было никаких шансов. Спортивное издание «Чемпионат»

Победу Марии Агаповой над колумбийкой журналисты назвали одним из самых красивых в карьере.

По их мнению, последнее поражение пошло павлодарской спортсменке на пользу – она подготовилась к бою с колумбийкой намного лучше.

Два первых раунда вчистую выиграла Агапова, превосходившая Сабину по количеству и качеству доносимых ударов. Дважды она поймала колумбийку мощными встречными попаданиями, та выстояла лишь благодаря крепкой челюсти. До конца боя Сабине дотерпеть все-таки не удалось – после очередного размена она оказалась в нокдауне. И тут Мария решила действовать нестандартно, вместо добивания накинув на шею Масо мощный удушающий захват. Простое и одновременно очень красивое решение.Спортивное издание «Чемпионат»

20 декабря стало известно, что Жалгас Жумагулов вернулся к тренировкам после третьего поражения в UFC. В своем Instagram он рассказал, что собирается исправлять причины, чтобы вернуться на победную серию.

Следующей соперницей Марии Агаповой станет Марина Мороз из Украины.

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Названа следующая соперница Марии Агаповой в UFC

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