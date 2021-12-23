Риск попасть в больницу с «омикроном» меньше, чем с «дельтой» – ученые

Как пишет rg.ru, эксперты сравнили течение болезни у 56 тыс. пациентов, инфицированных штаммом, впервые обнаруженным в ЮАР, и 269 тыс. человек, заразившихся «дельтой».

Еще одно исследование, проведенное в Шотландии, показало, что риск попасть в больницу с «омикроном» на две трети ниже, чем у инфицированных другими вариантами SARS-CoV-2.

Вирусологи напоминают, что «омикрон-штамм» передается намного быстрее, чем его предшественники, и во многих случаях преодолевает иммунную защиту даже дважды привитых людей.