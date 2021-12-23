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07:34 23.12.2021

Риск попасть в больницу с «омикроном» меньше, чем с «дельтой» – ученые

больница, лечение, омикрон Фото: Zakon.kz
Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что пациентов, которым требуется длительная госпитализация, стало меньше на 40-45%, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, эксперты сравнили течение болезни у 56 тыс. пациентов, инфицированных штаммом, впервые обнаруженным в ЮАР, и 269 тыс. человек, заразившихся «дельтой».

Еще одно исследование, проведенное в Шотландии, показало, что риск попасть в больницу с «омикроном» на две трети ниже, чем у инфицированных другими вариантами SARS-CoV-2.

Вирусологи напоминают, что «омикрон-штамм» передается намного быстрее, чем его предшественники, и во многих случаях преодолевает иммунную защиту даже дважды привитых людей.

Елена Беляева
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