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Что вдвое повышает риск депрессии, рассказали ученые

Что вдвое повышает риск депрессии, рассказали ученые Фото: pixabay
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили новый фактор, который способствует развитию депрессии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 20 октября, новое исследование ученых показывает: хронический недосып в два раза повышает риск развития депрессии.

Авторы исследования в течение 12 лет анализировали состояние здоровья более чем 7 тысяч человек, средний возраст которых составлял 65 лет. Выяснилось, что у тех, кто регулярно спит пять часов или меньше, вероятность развития депрессии увеличивается в два с половиной раза.

Проблема усугубляется с возрастом. В начале исследования людей, которые хронически не высыпались, было 10%. К концу анализа их стало уже 15%. Число людей с выявленной депрессией выросло соответствующим образом, с 8,8% до 11,5%.

Ученые отметили, что взаимосвязь между депрессией и недосыпом сложная. Раньше считалось, что плохой сон – это симптом депрессии, а не ее причина. Однако новое исследование показывает, что недосып сам по себе может приводить к нарушениям психики. Кроме того, проблемы со сном могут быть связаны с наследственностью. Люди, которые генетически "запрограммированы" на короткий сон, чаще страдают от депрессии.

Авторы работы также выяснили, что оптимальная длительность сна – от пяти до девяти часов в сутки. "Избыточный" сон дольше девяти часов на предрасположенность к депрессии никак не влияет.

Ранее ученые из Калифорнийского университета обнаружили новые негативные последствия недосыпа.

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