Что вдвое повышает риск депрессии, рассказали ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили новый фактор, который способствует развитию депрессии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph 20 октября, новое исследование ученых показывает: хронический недосып в два раза повышает риск развития депрессии.

Авторы исследования в течение 12 лет анализировали состояние здоровья более чем 7 тысяч человек, средний возраст которых составлял 65 лет. Выяснилось, что у тех, кто регулярно спит пять часов или меньше, вероятность развития депрессии увеличивается в два с половиной раза.

Проблема усугубляется с возрастом. В начале исследования людей, которые хронически не высыпались, было 10%. К концу анализа их стало уже 15%. Число людей с выявленной депрессией выросло соответствующим образом, с 8,8% до 11,5%.

Ученые отметили, что взаимосвязь между депрессией и недосыпом сложная. Раньше считалось, что плохой сон – это симптом депрессии, а не ее причина. Однако новое исследование показывает, что недосып сам по себе может приводить к нарушениям психики. Кроме того, проблемы со сном могут быть связаны с наследственностью. Люди, которые генетически "запрограммированы" на короткий сон, чаще страдают от депрессии.

Авторы работы также выяснили, что оптимальная длительность сна – от пяти до девяти часов в сутки. "Избыточный" сон дольше девяти часов на предрасположенность к депрессии никак не влияет.



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