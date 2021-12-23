Игроки НХЛ не поедут на Олимпийские игры в 2022 году

Данную новость распространил официальный сайт НХЛ. Причиной этого шага со стороны НХЛ стали участившиеся случаи заболевания коронавирусом игроков и другие факторы, которые бы помешали дальнейшей работе всей Лиги.

Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом, наше участие в Олимпийских играх стало невозможным. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн

К текущему моменту все игры НХЛ отменены до 26 декабря, начиная с 23 декабря уже отложено 50 матчей.