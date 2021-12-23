07:44 23.12.2021
Игроки НХЛ не поедут на Олимпийские игры в 2022 году
Фото: Instagram/nhl
Национальная хоккейная лига официально отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Данную новость распространил официальный сайт НХЛ. Причиной этого шага со стороны НХЛ стали участившиеся случаи заболевания коронавирусом игроков и другие факторы, которые бы помешали дальнейшей работе всей Лиги.
Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом, наше участие в Олимпийских играх стало невозможным.Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн
К текущему моменту все игры НХЛ отменены до 26 декабря, начиная с 23 декабря уже отложено 50 матчей.
Вне всяких сомнений, мы признаем и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Организационным комитетом Олимпиады по приему игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждем поездки на Олимпиаду в 2026 году.Гэри Беттмэн