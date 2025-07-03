Звезды НХЛ выступят на Олимпийских играх 2026 года

Представители Национальной хоккейной лиги сыграют на предстоящей Олимпиаде впервые после зимних Игр в Сочи-2014. IIHF уже подписала договор с руководством Лиги, Ассоциацией игроков и МОК о приезде хоккеистов на соревнования 2026 года в Милане, сообщает Zakon.kz.

Информация стала официальной после того, как 2 июля в офисе Международной федерации хоккея (IIHF) в Цюрихе прошла встреча с участием представителей НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

На этой встрече было подписано соглашение о допуске игроков НХЛ на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане.

Фото: Instagram/iihfhockey

Тем самым игроки НХЛ снова попробуют свои силы на главных играх четырехлетия, спустя 12 лет после Олимпиады-2014 в Сочи (Россия).

"Это великий день для международного хоккея и для миллионов фанатов по всему миру. По инициативе ИИХФ мы работали совместно с НХЛ, профсоюзом игроков и МОК, а также оргкомитетом Олимпиады-2026, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Возвращение лучших хоккеистов мира на Игры в Милане – это огромный шаг вперед для нашего вида спорта". Президент ИИХФ Люк Тардиф

Действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии, которая 20 февраля 2022 года в финале турнира в Пекине обыграла команду России – 2:1.