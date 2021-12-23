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09:03 23.12.2021

Нур-Султан вернулся в «желтую» зону по COVID-19

желтая зона Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице, в «красной» зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне: Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Стоит отметить, что столица находилась в «зеленой» зоне с 15 декабря.

22 декабря в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана заявили, что столица может снова оказаться в «желтой» зоне по КВИ.

Анастасия Московчук
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