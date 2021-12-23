Бакытгуль Хаменову поместили в СИЗО

«Ак жайык» пишет , что накануне Атырауский областной суд санкционировал арест на два месяца в отношении заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой.

Об аресте Хаменовой ходатайствовала прокуратура Атырауской области. Чиновница была арестована и доставлена в СИЗО.

12 декабря стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Ее заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тенге.

Позже Хаменову отправили под домашний арест. Суд учел, что она «одинокая женщина», воспитывает двоих детей, один из которых является инвалидом с детства, имеет на иждивении престарелую матерь, ранее не судима, от органов не скрывалась.

Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года.