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Законодательство РК
09:52 23.12.2021

Введено ограничение движения на трассе в ЗКО

плохие погодные условия на трассе Фото: pixabay
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Западно-Казахстанской области на автодороге введено ограничение движения для грузового транспорта, передает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба МИИР РК, с 23 декабря 2021 года введено ограничение движения для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом, а также общественного автотранспорта на автодороге Атырау – Уральск 375-492 км, на участке между поселком Чапаево и городом Уральском.

Данные ограничения введены из-за плохой видимости в направлении движения и метели.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и для вашей безопасности рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций обратиться в круглосуточный call-центр по номеру «1403».

Оксана Житникова
МИИР РК Западно-Казахстанская область
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