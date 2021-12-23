09:52 23.12.2021
Введено ограничение движения на трассе в ЗКО
Фото: pixabay
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Западно-Казахстанской области на автодороге введено ограничение движения для грузового транспорта, передает Zakon.kz.
Как уточняет пресс-служба МИИР РК, с 23 декабря 2021 года введено ограничение движения для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом, а также общественного автотранспорта на автодороге Атырау – Уральск 375-492 км, на участке между поселком Чапаево и городом Уральском.
Данные ограничения введены из-за плохой видимости в направлении движения и метели.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и для вашей безопасности рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций обратиться в круглосуточный call-центр по номеру «1403».