Введено ограничение движения на трассе в ЗКО

Как уточняет пресс-служба МИИР РК, с 23 декабря 2021 года введено ограничение движения для грузового транспорта с прицепом и полуприцепом, а также общественного автотранспорта на автодороге Атырау – Уральск 375-492 км, на участке между поселком Чапаево и городом Уральском.

Данные ограничения введены из-за плохой видимости в направлении движения и метели.