10:15 23.12.2021
Назван продукт, снижающий риск развития деменции
Фото: pixabay
Врач Сергей Агапкин в эфире телепередачи назвал продукт, который снижает риски развития деменции, передает Zakon.kz.
Специалист заявил, что употребление скумбрии поможет избежать признаков деменции – снижения умственной работоспособности и ухудшения памяти. Выпуск доступен на YouTube.
Кроме того, врач отметил, что скумбрия богата витамином B12, дефицит которого в организме увеличивает риск развития болезни почти на 40%.
Скумбрия является одним из основных источников витамина B12. К примеру, в горбуше этого витамина содержится почти в четыре раза меньше.
В свою очередь его коллега врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что в скумбрии есть большое количество жирных кислот.
Омега-3 жирные кислоты – это профилактика атеросклероза, прежде всего, это улучшение свойств клеточных мембран.Врач Сергей Агапкин
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