Назван продукт, снижающий риск развития деменции

Специалист заявил, что употребление скумбрии поможет избежать признаков деменции – снижения умственной работоспособности и ухудшения памяти. Выпуск доступен на YouTube.

Кроме того, врач отметил, что скумбрия богата витамином B12, дефицит которого в организме увеличивает риск развития болезни почти на 40%.

Скумбрия является одним из основных источников витамина B12. К примеру, в горбуше этого витамина содержится почти в четыре раза меньше.

В свою очередь его коллега врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что в скумбрии есть большое количество жирных кислот.

Омега-3 жирные кислоты – это профилактика атеросклероза, прежде всего, это улучшение свойств клеточных мембран. Врач Сергей Агапкин