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12:19 23.12.2021

В России создали тест, способный сразу выявлять «омикрон-штамм»

исследования Фото; pixabay
Ученые разработали тест, способный не просто выявлять коронавирус, но и определять «омикрон-штамм», передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, тест-системы разработаны и проходят лабораторные исследования.

В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант «омикрон». То есть, фактически используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, то это вариант «омикрон» или нет. Директор ГНЦ «Вектор« Ринат Максютов

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