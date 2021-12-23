В Алматы «омикрон-штамм» не обнаружен – Бекшин

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в мегаполисе снизилось количество заболевших коронавирусом. В сутки регистрируется 30-40 случаев, и это позволяет городу оставаться в «зеленой» зоне.

Что касается нового штамма коронавируса, то его в Алматы не зарегистрировали.

На сегодняшний день мы получили результаты секвенирования из Минздрава. В нашем городе «омикрон» не обнаружен. Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин

С тех пор, как появился новый штамм, в аэропорт Алматы прибыли 1600 человек из стран, где обнаружен «омикрон». У шести пассажиров, прибывших из Германии, был обнаружен коронавирус. Результаты их ПЦР-тестов отправили в Нур-Султан для секвенирования.