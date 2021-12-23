Закон о защите животных направлен на подпись президенту Казахстана

Представляя документ депутатам, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев отметил, что целями законопроекта являются правовое регулирование обращения с животными, гуманное отношение к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей.

Проектом закона вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды. Устанавливаются обязанности владельцев животных по содержанию, учету, перевозке, разведению и их умерщвлению. Проектом закона вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета за счет владельцев с 1 сентября 2023 года. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населениям, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств. Сериккали Брекешев

По его словам, проектом закона устанавливается, что осуществление вакцинации и стерилизации бродячих домашних животных проводится за счет средств государственного бюджета. Местные исполнительные органы наделяются правом софинансирования частных приютов для животных.

Согласно проекту закона, умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения. Использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта будет осуществляться в соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта. Учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных. Данная норма также будет отлагательной с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения мероприятий по ликвидации или реорганизации бизнеса (с 2025 года, а для дельфинариев – с 2029 года). Сериккали Брекешев

Также, по его словам, вводится институт общественного контроля, который будет осуществляться гражданами и общественными организациями в порядке, определенном уполномоченным органом.

Наряду с этим депутаты приняли два сопутствующих законопроекта. Это проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными». Для реализации основных положений проекта закона «Об ответственном обращении с животными» предлагается внести изменения и дополнения в действующие законодательные акты. В Уголовном кодексе статья 316 разделена на 3 части: 1) за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного (санкции остаются теми же – 120 МРП и 30 суток ареста); 2) жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного (штраф увеличен до 200 МРП, или 583 400 тенге, и 50 дней ограничения свободы); 3) если то и другое деяние было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных (штраф 1000 МРП, или 2,9 млн тенге, и ограничение свободы до одного года). Также из данной статьи исключен признак жестокого обращения с животными «из хулиганских побуждений».

В законе «О местном госуправлении и самоуправлении» расширена компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы по утверждению правил выгула, отлова, временного содержания и умерщвления животных. В Законе «О ветеринарии» расширена компетенция местных исполнительных органов, в части организации регулирования численности бродячих животных.

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По проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными для реализации заложенной идеологии проектом закона «Об ответственном обращении с животными», в том числе пресечения и объективного наказания за жестокое обращение в отношении животных, предусматривается введение нового состава правонарушения: 407-1 статья КоАП за жестокое обращение с животными влечет штраф на физических лиц 5 МРП, на должностных лиц – 10 МРП. За повторное нарушение налагается штраф на физических лиц 20 МРП, на должностных – 40 МРП.

407-2 статья КоАП. Нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными требований к 1) отлову, временному содержанию и умерщвлению животных; 2) учету домашних животных; 3) содержанию животных в приютах для животных, зоогостиницах, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных; 4) содержанию и выгулу домашних животных; 5) перевозке животных влекут штраф на физлица 10 МРП, на должностных – 20 МРП, на юридических лиц – 30 МРП. За повторное нарушение налагается штраф на физлица 20 МРП, на должностных – 30 МРП, на юрлиц – 40 МРП.

В заключение было отмечено, что принятие законопроектов не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Сенат поддержал предлагаемые нормы, в связи с этим закон и сопутствующие к нему поправки считаются принятыми и направляются на подпись главе государства.