13:30 23.12.2021
СМИ могут наказать за кадры жестокого обращения с животными в Казахстане
Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в кулуарах Сената сообщил, что СМИ будет запрещено публиковать видеокадры и фото о жестоком обращении с животными, передает корреспондент Zakon.kz.
Такое требование заложено в проекте закона «Об ответственном обращении с животными» — сегодня сенаторы приняли документ в двух чтениях.
В этой связи журналисты в кулуарах Сената поинтересовались, будут ли наказывать СМИ за новости о жестоком обращении с животными.
Такого законопроект не предполагает. Это если в СМИ будут выставляться именно кадры жестокого обращения, убийства или нанесения каких-то увечий, за это предусмотрена ответственность. То есть законопроект предполагает, что если попало на видео избиение тюленя, вы не можете публиковать такие кадры.Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев
Стоит отметить, что закон «Об ответственном обращении с животными» направлен на подпись президенту Казахстана.
23 декабря 2021 года депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании Палаты приняли данный закон, а также пакет сопутствующих поправок к нему.