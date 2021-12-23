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Законодательство РК
13:30 23.12.2021

СМИ могут наказать за кадры жестокого обращения с животными в Казахстане

Сенат РК, проект закона Фото: pixabay
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в кулуарах Сената сообщил, что СМИ будет запрещено публиковать видеокадры и фото о жестоком обращении с животными, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое требование заложено в проекте закона «Об ответственном обращении с животными» — сегодня сенаторы приняли документ в двух чтениях.

В этой связи журналисты в кулуарах Сената поинтересовались, будут ли наказывать СМИ за новости о жестоком обращении с животными.

Такого законопроект не предполагает. Это если в СМИ будут выставляться именно кадры жестокого обращения, убийства или нанесения каких-то увечий, за это предусмотрена ответственность. То есть законопроект предполагает, что если попало на видео избиение тюленя, вы не можете публиковать такие кадры.Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Стоит отметить, что закон «Об ответственном обращении с животными» направлен на подпись президенту Казахстана.

23 декабря 2021 года депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании Палаты приняли данный закон, а также пакет сопутствующих поправок к нему.

Мадина Мамырханова
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