Бекшин: Волна эпидемии «омикрон-штамма» в Алматы неизбежна

В ходе пресс-конференции он уточнил, что «омикрон-штамм» является угрозой, и призвал алматинцев подготовиться к этому вызову — вакцинироваться.

Волна эпидемии «омикрона» в Алматы неизбежна. Ожидается, что в середине января 2022 года будет доминирование «омикрона», который постепенно начнет вытеснять вариант «дельта». Пик пятой волны придется на середину марта предстоящего года. Жандарбек Бекшин

Кроме того, в связи с приближающимися новогодними праздниками Бекшин рекомендует ограничить посещение мест скопления людей, не ходить на банкеты, отмечать праздник в кругу семьи.

По его словам, новогодние каникулы не должны стать поводом для распространения коронавируса.