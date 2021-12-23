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13:33 23.12.2021

Бекшин: Волна эпидемии «омикрон-штамма» в Алматы неизбежна

врач прогноз Фото: акимат Алматы
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин озвучил новый прогноз, сообщает Zakon.kz.

В ходе пресс-конференции он уточнил, что «омикрон-штамм» является угрозой, и призвал алматинцев подготовиться к этому вызову — вакцинироваться.

Волна эпидемии «омикрона» в Алматы неизбежна. Ожидается, что в середине января 2022 года будет доминирование «омикрона», который постепенно начнет вытеснять вариант «дельта». Пик пятой волны придется на середину марта предстоящего года. Жандарбек Бекшин

Кроме того, в связи с приближающимися новогодними праздниками Бекшин рекомендует ограничить посещение мест скопления людей, не ходить на банкеты, отмечать праздник в кругу семьи.

По его словам, новогодние каникулы не должны стать поводом для распространения коронавируса.

Анастасия Московчук
COVID-19 Дельта-штамм Омикрон-штамм Бекшин Жандарбек Алматы
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