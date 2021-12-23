13:38 23.12.2021
В суде объяснили, почему Хаменову отправили в СИЗО
Фото: Facebook/Бакытгуль Хаменова
В Атырауском облсуде объяснили, что заместитель акима Бакытгуль Хаменова подозревается в тяжком коррупционном преступлении, именно поэтому ей следует находиться под арестом, передает Zakon.kz.
Накануне, 22 декабря, судебная коллегия по уголовным делам Атырауского облсуда по ходатайству прокурора отменила постановление о том, что Хаменову нужно поместить под домашний арест. В итоге заместителя акима области арестовали на два месяца.
Судебная коллегия приняла во внимание, что Хаменова подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. Занимая руководящую должность и имея влияние и прочные социальные связи в данном регионе, может оказать давление на участников процесса и на объективное расследование дела.Пресс-служба Атырауского областного суда
12 декабря стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Ее заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тг от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тг.
Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года.
Бакытгуль Хаменову поместили в СИЗО
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