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Законодательство РК
15:20 23.12.2021

Численность госслужащих сократят в Казахстане

сокращение штатной численности Фото: Zakon.kz
Правительство РК своим постановлением от 9 декабря 2021 года внесло изменения в лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов, их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, сообщает Zakon.kz.

Лимиты штатной численности изменятся в министерствах, акиматах всех уровней, подведомственных госучреждениях. Также определено предельное число заместителей.

Насколько будет сокращена штатная численность, не указывается. Эта информация находится по грифом «Для служебного пользования».

Вместе с тем центральным и местным исполнительным органам предписано в срок до 1 января 2022 года и до 1 января 2023 года провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях и к постановлению.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

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