Численность госслужащих сократят в Казахстане

Лимиты штатной численности изменятся в министерствах, акиматах всех уровней, подведомственных госучреждениях. Также определено предельное число заместителей.

Насколько будет сокращена штатная численность, не указывается. Эта информация находится по грифом «Для служебного пользования».

Вместе с тем центральным и местным исполнительным органам предписано в срок до 1 января 2022 года и до 1 января 2023 года провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях и к постановлению.