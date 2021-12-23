15:20 23.12.2021
Численность госслужащих сократят в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Правительство РК своим постановлением от 9 декабря 2021 года внесло изменения в лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов, их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, сообщает Zakon.kz.
Лимиты штатной численности изменятся в министерствах, акиматах всех уровней, подведомственных госучреждениях. Также определено предельное число заместителей.
Насколько будет сокращена штатная численность, не указывается. Эта информация находится по грифом «Для служебного пользования».
Вместе с тем центральным и местным исполнительным органам предписано в срок до 1 января 2022 года и до 1 января 2023 года провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях и к постановлению.
Полный текст постановления можно посмотреть здесь.