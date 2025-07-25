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Право

В Казахстане утвердили лимиты штатной численности акимов и их заместителей

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 16:59 Фото: freepik
Постановлением правительства РК от 27 июня 2025 года утверждены лимиты штатной численности местных исполнительных органов и предельное число заместителей акимов областей, городов, районов и лимиты штатной численности аппаратов акимов поселков и сел, сообщает Zakon.kz.

Лимиты штатной численности аппаратов акимов поселков, сел, сельских округов

Численность населения:

  • до 1,5 тыс. человек – 3-5 единиц, замов нет;
  • от 1,5 до 3 тыс. человек – 5-7, замов нет;
  • от 3 до 5 тыс. человек – 7-8, замов нет;
  • от 5 до 10 тыс. человек – 8-10, заместитель – 1;
  • от 10 до 20 тыс. человек – 10-15, заместитель – 1;
  • от 20 до 40 тыс. человек – 15-18, заместитель – 2;
  • свыше 40 тыс. человек – 18-20, заместитель – 2. 

При этом лимиты штатной численности местных исполнительных органов и предельное число заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) не приводятся, с пометкой "ДСП" (для служебного пользования).

Акимам рекомендовано при утверждении штатных расписаний использовать следующий норматив численности заместителей руководителей структурных подразделений местных исполнительных органов:

Так, должности заместителей руководителей структурных подразделений вводятся:

  • при наличии в отделе (включая руководителя отдела) не менее 7 единиц;
  • при наличии в управлении (включая руководителя управления) не менее 15 единиц.

Указывается, что предельное число заместителей руководителя управления, отдела не должно превышать 3 единиц.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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