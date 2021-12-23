Снег ожидается в Казахстане 24 декабря

На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Выпадет снег, в южных регионах – осадки (дождь, снег), лишь на западе республики преимущественно сохранится погода без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны – с низовой метелью. РГП «Казгидромет»

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на юге и востоке области – порывы 23-23 м/с.

На западе Павлодарской области ожидаются метель, гололед, на западе, севере области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области – гололед, низовая метель, на юге области – туман, ночью на севере, востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области – гололед, низовая метель, на западе, юге области – туман, ночью – усиление ветра на западе, в центре области до 15-20 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области – гололед, туман, днем на западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юго-востоке Акмолинской области – низовая метель, туман, усиление ветра – на севере, востоке области до 15-20 м/с.

Ночью на юге Атырауской области – туман.

На юге Мангистауской области – гололед.

На юге Костанайской области – туман, ночью на севере, востоке области – низовая метель, усиление ветра – на севере области до 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ветер усилится до 17-22 м/с.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах – усиление ветра до 15-20 м/с.